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Тяжинский агропромышленный техникум присоединился к региональной программе «Всекузбасский старостат»

Эта программа направлена на повышение информированности студентов. Студент первого курса, председатель отдела правопорядка техникума Александр Павкин, провел для одногруппников первое занятие, посвященное подвигу Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.
При штурме Берлина, 30 апреля 1945 года воин-сибиряк, знамёнщик 220-го гвардейского полка спас из-под огня немецкую девочку. Он стал прообразом монумента советскому воину-освободителю работы советского скульптора Евгения Викторовича Вучетича. Этот величественный памятник был установлен в берлинском Трептов-парке.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/02/2023
Образование
Тяжин

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