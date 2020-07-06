Тяжинский центр соцобслуживания населения вошел в число победителей областного конкурса

Отработка заставила екатеринбуржца выплатить долги по алиментам сыну Судебные приставы Ленинского районного отделения взыскали свыше 210 тысяч рублей задолженности по...

Напавшему на конвоира в зале суда кузбассовцу дали 17 лет Кузбассовцу, который напал в здании суда на конвоира и избил его, дали 17 лет тюрьмы.

67 случаев заражения коронавирусом выявили в Кузбассе За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 67 новых пациентов с диагнозом «коронавирус». Из больниц...