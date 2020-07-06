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Тяжинский центр соцобслуживания населения вошел в число победителей областного конкурса

Проект «Путешествие на поезде «Память» предусматривает виртуальные экскурсии для пожилых людей, благодаря которым они смогут путешествовать по местам сражений Великой Отечественной войны и побывать в городах-героях посредством демонстрации слайд-шоу и видеофильмов с использованием компьютерной техники и кинопроектора.
Целью проекта является повышение социальной активности граждан пожилого возраста и инвалидов, удовлетворение их потребностей путем организации виртуального туризма, развитие эмоциональной сферы, приобщение граждан пожилого возраста к мировому культурному наследию.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/07/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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