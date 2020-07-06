Тяжинский центр соцобслуживания населения вошел в число победителей областного конкурса

Проект «Путешествие на поезде «Память» предусматривает виртуальные экскурсии для пожилых людей, благодаря которым они смогут путешествовать по местам сражений Великой Отечественной войны и побывать в городах-героях посредством демонстрации слайд-шоу и видеофильмов с использованием компьютерной техники и кинопроектора.
Целью проекта является повышение социальной активности граждан пожилого возраста и инвалидов, удовлетворение их потребностей путем организации виртуального туризма, развитие эмоциональной сферы, приобщение граждан пожилого возраста к мировому культурному наследию.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Судебные приставы Ленинского районного отделения взыскали свыше 210 тысяч рублей задолженности по...
|
Кузбассовцу, который напал в здании суда на конвоира и избил его, дали 17 лет тюрьмы.
|
За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 67 новых пациентов с диагнозом «коронавирус». Из больниц...
|
На минувших выходных, 4 июля, в Новокузнецк прибыла очередная партия новых трамваев. Все они...