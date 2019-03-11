Тяжинский детсад № 3 «Золотой ключик» принимает участие во Всероссийской акции

В рамках регионального этапа Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» воспитанники детсада совместно с родителями приняли активное участие в конкурсе «Папа и Я в ГТО идет семья» и представили на конкурс два видеоролика. Нормативы ГТО сдали 10 детсадовцев подготовительной группы «Петрушка» (7 человек – на бронзовый значок, 3 – на серебряный).

По инициативе родительского комитета детсада, на базе спорткомплекса «Юность» поселка Тяжинский для пап воспитанников была организована спортивная эстафета «Веселые старты». В ходе подготовки к соревнованиям определились 3 команды участников. Папы проявили не только быстроту, силу и выносливость, но и умение работать в команде.

В результате команда «Пограничники» заняла 1 место, «Спецназ» – 2 место, и участникам команды «Разведчики» досталось 3 место. Все участники «Веселых стартов» награждены грамотами и сладкими подарками.