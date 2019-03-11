Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Тяжинский детсад № 3 «Золотой ключик» принимает участие во Всероссийской акции

В рамках регионального этапа Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» воспитанники детсада совместно с родителями приняли активное участие в конкурсе «Папа и Я в ГТО идет семья» и представили на конкурс два видеоролика. Нормативы ГТО сдали 10 детсадовцев подготовительной группы «Петрушка» (7 человек – на бронзовый значок, 3 – на серебряный).
По инициативе родительского комитета детсада, на базе спорткомплекса «Юность» поселка Тяжинский для пап воспитанников была организована спортивная эстафета «Веселые старты». В ходе подготовки к соревнованиям определились 3 команды участников. Папы проявили не только быстроту, силу и выносливость, но и умение работать в команде.
В результате команда «Пограничники» заняла 1 место, «Спецназ» – 2 место, и участникам команды «Разведчики» досталось 3 место. Все участники «Веселых стартов» награждены грамотами и сладкими подарками.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/03/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новокузнечане жалуются на навязчивые телефонные звонки
Чаще всего потребители жалуются на агрессивное навязывание кредита, а также на качество оказываемых...
Кузбасский «трамвай в ад» попал на видео
Житель Прокопьевска снял на видео свою поездку на трамвае.
В Кемерове появится мемориальная доска в честь актёра Андрея Панина
Как сообщается на сайте вуза, церемония открытия мемориальной доски состоится 20 марта. На...
Кемеровский супермаркет оштрафовали за особо опасные продукты
В Кемерове сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в супермаркете «Магнит» в Рудничном районе...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus