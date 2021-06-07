Тяжинский ДК принял участие в региональном фестивале лучших творческих коллективов и исполнителей
Фестиваль «Территория-Fest» посвящен 300-летию Кузбасса. В городе Кемерово на сцене Зеленого театра Парка Чудес в концертной программе Тяжинского муниципального округа «Сибирская звезда по имени Кузбасс» выступили лучшие народные и образцовые коллективы Дома культуры «Юбилейный»: хор русской песни «Раздолье» и мужской вокальный ансамбль «Талисман» (руководитель Лидия Ивановна Жабина), ансамбль танца «Радость» (руководитель Людмила Ивановна Утробина), фольклорный ансамбль «Россияночка» (руководитель Евгения Анатольевна Данилкова), ансамбль русской песни «Сибиряки» (руководитель Сергей Анатольевич Светляков), эстрадный коллектив «Крылья песни» (руководитель Владимир Николаевич Зырянов), эстрадные коллективы «Импульс» и «Инфинити» (руководитель Евгения Анатольевна Данилкова), а также солисты: Наталья Чухрова, Ольга Кузнецова, Павел Данилков, Евгения Данилкова и Владимир Зырянов.
В ходе программы ведущие концерта Татьяна Тимофеева и Олег Буренков представили визитную карточку Тяжинского округа, поделились достижениями и победами муниципалитета. Военно-патриотический блок программы поддержала команда «Барс» (руководитель Евгений Николаевич Жернаков) с показательным выступлением. Программа получилась яркой и насыщенной. Жюри фестиваля высоко оценило концертную программу, отметила высокий профессионализм коллективов художественной самодеятельности Тяжинского Дома культуры и многогранность и информационную насыщенность визитной карточки о своем округе.
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