Тяжинский ДК принял участие в региональном фестивале лучших творческих коллективов и исполнителей

Соглашение об инвестиционной программе подписано на ПМЭФ-2021 между СУЭК и Кузбассом Как сообщает РИА Новости, согласно документу, в Кузбассе будет реализована программа модернизации и...

В кузбасском озере обнаружили тело 66-летнего мужчины 6 июня в озере «Займище» в Чебулинском округе обнаружили тело 66-летнего мужчины. По данному факту...

Кузбассовцы опасаются пожара в многоэтажке из-за протекающей крыши Жители многоэтажного дома в городе Белово обеспокоены: из-за текущей в подъезд воды и подтопления...