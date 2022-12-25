Тяжинский округ готовится к новогодним праздникам

В поселке Тяжинский на площади Ленина состоялась торжественная церемония открытия главной новогодней елки округа. Также в округе подведены итоги лучшего новогоднего оформления. Благодарственными письмами главы Тяжинского муниципального округа отмечены: ГБУ «Тяжинская районная больница» (Денис Александрович Кузьмин) – среди учреждений социальной сферы; ООО «Орион» (Евгений Фатыхович Галямов) – среди объектов потребительского рынка; ЗАО «Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление» (Сергей Дмитриевич Григорович) – среди зданий и прилегающих территорий организаций всех форм собственности и другие.

«Серебряный» волонтер центра социального обслуживания населения Тамара Александровна Максимова проводит для получателей соцуслуг на дому мастер-классы по праздничному украшению окон. Вместе с ветеранами вырезает украшения из бумаги: снеговиков, елочные игрушки и символ наступающего года – кролика. Затем прикрепляют их на окна, которые сразу же преображаются, создавая праздничное настроение.

В читальном зале окружной библиотеки имени Н. И. Масалова прошла очередная встреча участников студии «Радуга увлечений». В новогодней мастерской «Территория творчества» рукодельницы, используя разные материалы, смастерили символ года.

Для юных читателей в зале детского и семейного чтения Тяжинской детской библиотеки создан уютный уголок, где расположилась книжная выставка на зимнюю праздничную тематику «Новогодний калейдоскоп».

В Акимо-Анненском сельском Доме культуры прошёл мастер-класс по изготовлению объёмных снежинок из бумаги, а в Бороковском секторе открылась мастерская «Новогоднее оформление». В ходе мастер-класса, состоявшегося в Новопокровском СДК, ребятишки научились своими руками создавать новогодние поделки. Для взрослых прошел мастер-класс по изготовлению костюма Снегурочки.