Тяжинский округ присоединился к одной из крупнейших просветительских акций для молодежи в России

Акция «Поделись своим Знанием», цель которой в передаче подрастающему поколению достоверных знаний как одной из главных ценностей современного общества прошла с 1 по 9 сентября 2022 года. Акция организована Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения России и Министерства науки и высшего образования России.

Директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский провел лекцию для школьников Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. Кандидат сельскохозяйственных наук рассказал ребятам о перспективах развития среднего профессионального образования, а также о профессиях и специальностях, которые можно получить в техникуме.

В Тяжинском историко-краеведческом музее – филиале Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности перед учащимися 8 «В» класса Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова (классный руководитель Ольга Валерьевна Мартыненко) выступил заведующий отделом по научной и медийной работе Тяжинского агропромышленного техникума, член Союза журналистов России, кандидат исторических наук Олег Викторович Костюнин.

В рамках лекции «Развитие туристической отрасли в северной агломерации Кузбасса» поговорили о перспективах внутреннего и въездного туризма. Северо-восточные территории региона обладают значительным потенциалом туристической привлекательности. В Тисульском округе особенной популярностью пользуются таежный горнолыжный курорт Горная Саланга и озеро Большой Берчикуль. Не меньший интерес вызывает Шестаковский палеонтологический комплекс в Чебулинском округе, где проводятся раскопки местонахождения останков динозавров.

Кто-то из туристов отправляется в путешествие, чтобы окунуться в атмосферу старины, познакомиться с дореволюционной архитектурой города Мариинска. В региональном календаре событийного туризма Мариинский фестиваль «День сибирского купечества» занимает видное место. Чебулинский округ Кемеровской области – Кузбасса стал известен всему миру как родина редкого вида динозавров – пситтакозавра сибирского. Эти доисторические животные обитали здесь 130 – 100 миллионов лет назад. В июне 2022 года в деревне Шестаково на территории палеонтологического, археологического и природного комплекса состоялся международный научно-популярный фестиваль «Динотерра».

В Кузбассе быстро развивается познавательный туризм. Школьники организованными группами выезжают в разные территории, знакомятся с их историей и местными достопримечательностями. Так в июле 2022 года состоялась экспедиция «Кузбасс глазами юного блогера». В Тяжинском округе ребята познакомились с музейной экспозицией на колесах «Прикосновение к подвигу», посвященной Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову. О том, как создавался музей на колесах, восьмиклассникам рассказала директор Тяжинского историко-краеведческого музея Татьяна Викторовна Макарова.

О. В. Костюнин отметил, что инфраструктура туристической отрасли северной агломерации Кузбасса динамично развивается. Поэтому профессии связанные с индустрией гостеприимства являются одними из наиболее перспективных. Возможно, что уже в ближайшем будущем кто-то из участников встречи разработает конкурентоспособный проект развития туризма в Тяжинском округе.