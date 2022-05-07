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Тяжинский округ присоединился к Всероссийскому музыкально-патриотическому марафону «Zа Россию»

На площади Ленина состоялся концерт творческих коллективов и солистов Дома культуры «Юбилейный». Выступили участники хора русской песни «Раздолье», детской эстрадной студии «Квинта», ансамбля танца «Созвездие», мужского вокального ансамбля «ТалисMAN», эстрадных групп «Сибирский тракт» и «Крылья песни», «Инфинити», а также хора ветеранов имени Юрия Черняева. На площади Ленина состоялся флешмоб танцевальных коллективов, в котором приняли участие ансамбль танца «Созвездие», театр танца «Весна», танцевальные коллективы «Эдельвейс» и «Карамель».
На площади Победы была организована выставка военной ретротехники, работал музей на колёсах, посвящённый Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову.
Собравшихся поприветствовали глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин.
Всероссийский марафон «Zа Россию» музыканты-патриоты запустили в поддержку российской армии, участвующей в спецоперации на Украине.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/05/2022
Культура
Тяжин
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