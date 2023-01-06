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Тяжинский округ встречает Рождество

Работники Итатского ГДК организовали для ребятишек игровую программу на свежем воздухе. В Новомарьинской библиотеке прошли посиделки «Рождественская свеча». В Георгиевской библиотеке состоялась игра-путешествие «Чудеса накануне Рождества». В Тяжинской детской библиотеке ребятишки приняли участие в игровой мозаике «Рождество и Новый год ждут ребят у ворот».
Студенты из волонтерского отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума изготовили открытки и поздравили с Новым годом и Рождеством семьи, в которых мобилизованы выпускники учебного заведения разных лет.

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/01/2023
Культура
Тяжин
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