Тяжинский округ встречает Рождество

Работники Итатского ГДК организовали для ребятишек игровую программу на свежем воздухе. В Новомарьинской библиотеке прошли посиделки «Рождественская свеча». В Георгиевской библиотеке состоялась игра-путешествие «Чудеса накануне Рождества». В Тяжинской детской библиотеке ребятишки приняли участие в игровой мозаике «Рождество и Новый год ждут ребят у ворот».

Студенты из волонтерского отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума изготовили открытки и поздравили с Новым годом и Рождеством семьи, в которых мобилизованы выпускники учебного заведения разных лет.