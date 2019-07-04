Тяжинский район принял участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Иркутской области пострадавших от паводка
Пункт сбора гуманитарной помощи был открыт на базе отделения срочного социального обслуживания ЦСОН Тяжинского муниципального района. В течение двух дней здесь принимали средства первой необходимости: детские памперсы и питание длительного хранения (сухие молочные смеси и каши), продукты питания (тушенка, каша с мясом, молоко сгущенное), средства личной гигиены, стиральный порошок, мыло и тому подобное.
Сегодня первый гуманитарный груз был отправлен в Кемерово для дальнейшей отгрузки. Всего жителям Иркутской области от жителей Тяжинского муниципального района было передано более 500 единиц благотворительной помощи на общую сумму 46560 рублей.
Активное участие в сборе благотворительной помощи приняли: управление социальной защиты населения, управление образования и управление культуры администрации Тяжинского муниципального района, Центр социального обслуживания населения, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, управление ПФР в г. Мариинск, Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности, администрация Преображенского сельского поселения, Тяжинская централизованная библиотечная система, Совет народных депутатов Тяжинского муниципального района, РДК «Юбилейный», Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также частные лица.
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