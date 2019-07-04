Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Тяжинский район принял участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Иркутской области пострадавших от паводка

Пункт сбора гуманитарной помощи был открыт на базе отделения срочного социального обслуживания ЦСОН Тяжинского муниципального района. В течение двух дней здесь принимали средства первой необходимости: детские памперсы и питание длительного хранения (сухие молочные смеси и каши), продукты питания (тушенка, каша с мясом, молоко сгущенное), средства личной гигиены, стиральный порошок, мыло и тому подобное.
Сегодня первый гуманитарный груз был отправлен в Кемерово для дальнейшей отгрузки. Всего жителям Иркутской области от жителей Тяжинского муниципального района было передано более 500 единиц благотворительной помощи на общую сумму 46560 рублей.
Активное участие в сборе благотворительной помощи приняли: управление социальной защиты населения, управление образования и управление культуры администрации Тяжинского муниципального района, Центр социального обслуживания населения, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, управление ПФР в г. Мариинск, Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности, администрация Преображенского сельского поселения, Тяжинская централизованная библиотечная система, Совет народных депутатов Тяжинского муниципального района, РДК «Юбилейный», Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также частные лица.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/07/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

#ЧистаяСредаНК: новокузнечане добровольно решили убраться перед Днём города
В преддверии Дня рождения города активные жители Новокузнецка сделали призыв в соцсетях о...
Угольные предприятия Кузбасса часто используют земли не по назначению
В случае выявления нарушений материалы направляются в Россельхознадзор. За прошедшие два года...
В Кузбассе полицейский зарабатывал на трупах
С января 2017 года по февраль 2018 года злоумышленник заработал 72 000 рублей.
На въезде в Новокузнецк отключат светофор
Светофор отключат на перекрестке улиц Шебелинская и Димитрова в связи с проведением ремонтных работ...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus