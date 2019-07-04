Тяжинский район принял участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Иркутской области пострадавших от паводка

#ЧистаяСредаНК: новокузнечане добровольно решили убраться перед Днём города В преддверии Дня рождения города активные жители Новокузнецка сделали призыв в соцсетях о...

Угольные предприятия Кузбасса часто используют земли не по назначению В случае выявления нарушений материалы направляются в Россельхознадзор. За прошедшие два года...

В Кузбассе полицейский зарабатывал на трупах С января 2017 года по февраль 2018 года злоумышленник заработал 72 000 рублей.