Тяжинский РДК «Юбилейный» выиграл грант на модернизацию кинозала

В Новокузнецком районе незаконно валили лес Напомню, что это не единственный случай, когда к уголовной ответственности за незаконную рубку леса...

Сергей Цивилев посетил новокузнецкий онкодиспансер Преобразился в плане оснащения онкодиспансер в Новокузнецке. Учреждение, куда по нацпроекту...

В Новокузнецк приехал легендарный шахматист Анатолий Карпов Один из самых известных шахматистов мира, бывший чемпион планеты Анатолий Карпов 18 августа...