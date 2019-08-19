Тяжинский РДК «Юбилейный» выиграл грант на модернизацию кинозала

На эти цели на безвозвратной основе выделено 5 млн. рублей. При поддержке Фонда кино Российской Федерации районный Дом культуры будет оснащён новейшей цифровой проекционной техникой. В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры для определения поставщика оборудования.
Благодаря этому жители Тяжинского района смогут увидеть новинки российской и мировой кинематографии в высоком качестве, в 2D и 3D-формате. Открытие модернизированного кинозала запланировано в ноябре 2019 года.
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