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Тяжинский РДК «Юбилейный» выиграл грант на модернизацию кинозала

На эти цели на безвозвратной основе выделено 5 млн. рублей. При поддержке Фонда кино Российской Федерации районный Дом культуры будет оснащён новейшей цифровой проекционной техникой. В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры для определения поставщика оборудования.
Благодаря этому жители Тяжинского района смогут увидеть новинки российской и мировой кинематографии в высоком качестве, в 2D и 3D-формате. Открытие модернизированного кинозала запланировано в ноябре 2019 года.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/08/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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