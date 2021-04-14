Тяжинскому информационному центру - 20 лет

Все начиналось с телевизионных новостей. Первые шаги на областном телевидении сделали под руководством мудрого наставника – редактора информационно-аналитической программы «Пульс», а затем «Вести-Кузбасс», Геннадия Леонидовича Мызина. Первый репортаж тяжинских тележурналистов вышел в эфир в «Пульсе» 3 апреля 2001 года.

В 2000-е годы Тяжинская студия телевидения являлась частью Тяжинского информационного центра, добровольческого объединения взаимодействовавшего с пресс-службой администрации Тяжинского района. Это было время роста. На видео записали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Тем самым для будущих поколений сохранены бесценные исторические свидетельства. Главную задачу медиацентр выполнил с честью – Тяжинский район «зазвучал» в средствах массовой информации. На страницах газет, в эфире и сети интернет вышли тысячи информаций, статей, телерепортажей, документальных фильмов.

Сегодня во всех школах Тяжинского округа есть сборник телевизионных репортажей 2000-х годов. Это уникальное пособие по новейшей истории родного края, позволяет формировать позитивные образы в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения. По отзывам зрителей, сюжеты привлекают своим оптимизмом и душевной теплотой.

С первых дней работы центра главной «ударной» силой стала студия телевидения. Тогда в новостной программе телевидения Кузбасса, выходили видеосюжеты не только о жизни Тяжинского района, но и других северо-восточных территорий Кемеровской области. Работы было очень много. Нужны были видеооператоры, сценаристы, корреспонденты, фотографы, редакторы и режиссеры видеомонтажа. Там где закачивалась пресс-служба, подключался волонтерский ресурс. В самый сложный момент всегда находились добровольцы, без лишних слов бравшиеся за дело.

В разное время десятки людей внесли свой вклад в развитие информационного поля аграрной глубинки: Анатолий Анатольевич Утробин, Константин Николаевич Петров, Алексей Васильевич Суханов, Татьяна Викторовна Макарова, Артем Николаевич Волков, Татьяна Михайловна Пришивалко, Павел Николаевич Шелковников, Зинаида Алексеевна Щербакова, Евгения Васильевна Сабанцева, Людмила Петровна Стебайлова, Валерий Елизарович Волосков, Василий Михайлович Мамонтов, Сергей Игоревич Скворцов, Галина Николаевна Палаткина, Анатолий Владимирович Митрофанов, Вячеслав Владимирович Леонович, Сергей Геннадьевич Погуляев, Дмитрий Александрович и Елена Борисовна Стыврины, Юлия Владимировна Шубина, Максим Викторович Безручко, Игорь Червов, Алена Зюрина, Андрей Душин и многие другие.

Медиацентр действует в широком информационном диапазоне – от новостей до краеведческих и научных материалов. По части реализации краеведческих проектов учились у доктора исторических наук, профессора Кемеровского государственного университета, Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации Калерии Александровны Заболотской. За эти годы из печати вышли книги Олега Викторовича Костюнина «Трудный хлеб Тяжинской земли 1990-2002 гг.», «Человек из легенды» (о Герое Кузбасса Николае Масалове), «Тяжинский самородок» (о самобытной народной художнице Анне Стыкут), «Повесть о настоящих коммунальщиках», первая и вторая части многотомного издания «История земли Тяжинской».

В 2015 году очерк Олега Костюнина «Жив в нашей памяти солдат» (о Николае Масалове), вошел в пятитомное издание «Победа и сибиряки» историко-культурологического литературно-художественного альманаха «Тобольск и вся Сибирь». В эту антологию включены материалы об участниках Великой Отечественной войны из регионов Сибири и Дальнего Востока. Информация об авторе и его работах есть в энциклопедии «Литературная карта Кузбасса» ( https://litmap.kemrsl.ru/person/81/ ).

Также была налажена работа с информагентствами – в новостных лентах регулярно выходит информация о событиях, происходящих на Тяжинской земле. В 2015 году тяжинские видеорепортажи стали выходить в сети интернет на канале «Олег Костюнин» видеохостинга YouTube ( https://www.youtube.com/channel/UC4p1C6nvKpSxeh3wqDVzZEw ). Эти сюжеты широко распространились в социальных сетях, и набрали в общей сложности более 257 тысяч просмотров.

В сентябре 2020 года в медиацентре стартовал новый проект – «Тяжин и округа» ( https://tjazhiniokrga30.ucoz.net/ ). Информационный портал содержит не только разноплановую информацию по Тяжинскому округу, но также новости сопредельных территорий – Мариинского района, Чебулинского, Тисульского округов Кемеровской области – Кузбасса, Тюхтетского, Боготольского, Шарыповского округов Красноярского края. Ведь у соседей много общего, как в истории, так и в современности. А еще, проект призван сохранить все, что было создано в Тяжинском информационном центре за два десятка лет. К этому времени, какое-либо участие муниципалитета в работе медиацентра свелось к нулю, поэтому добровольцы рассчитывают только на свои силы и ресурсы.

Бессменного руководителя волонтерского медиацентра – Олега Викторовича Костюнина знают далеко за пределами не только Тяжинского округа, но и Кузбасса. Трудился машинистом водонасосных установок в ОАО «Кузбассконсервмолоко», заведующим автоклубом, руководителем радиостудии при управлении культуры, корреспондентом и ведущим программ государственной телерадиокомпании «Кузбасс», пресс-секретарем главы Тяжинского муниципального района, педагогом в вечерней школе и профессиональном лицее № 79. Сейчас руководит пресс-службой Тяжинского агропромышленного техникума.

Также О. В. Костюнин возглавлял общественную редакционную коллегию газеты «Голос культуры» при управлении культуры администрации Тяжинского района. В 2003-2006 годах являлся редактором первого в истории сельских территорий Кузбасса журнала «Тяжинский вестник». В этом издании публиковались материалы из опыта работы учреждений социальной сферы, воспоминания ветеранов, краеведческие материалы.

Окончил с отличием заочное отделение факультета истории и международных отношений Кемеровского государственного университета. В 2012 году защитил кандидатскую диссертацию на кафедре новейшей отечественной истории Кемеровского государственного университета по теме «Социальное развитие аграрных районов индустриального региона в середине 80-х годов ХХ века – начале ХХI века (по материалам Кемеровской области)». При работе над диссертацией автор использовал многие материалы Тяжинского информационного центра в качестве исторических источников.

С 2006 года является членом Союза журналистов России. В настоящее время Олег Викторович входит в состав правления Кемеровской областной организации Союза журналистов России. Публиковался в «Российской газете», газетах «Щит и меч», «Советская Россия», «Кузбасс», Тяжинской районной газете «Призыв», журнале писателей России «Огни Кузбасса», историко-краеведческом альманахе «Кузбасский родовед», научных журналах и сборниках научных трудов.

Сегодня в добровольческом медиацентре продолжается оцифровка архивных видеокассет. Успешно реализуется проекты «Новости из недавнего прошлого» и «Тяжинский видеоархив». Не снимается с повестки дня работа над третьей частью «Истории земли Тяжинской». Запланирован цикл очерков о земляках добившихся успеха в самых различных сферах. Тяжинский информационный центр продолжает действовать!