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Тысяча кузбасских пенсионеров освоила премудрости работы с компьютером

В 2018 г. в Кемеровской области  936 пенсионеров бесплатно обучились компьютерной грамотности на площадках различных организаций. Из них треть изучала курс по учебнику «Азбука Интернета», совместному проекту ПАО «Ростелеком» и Пенсионного фонда Российской Федерации.

 В целом по России курсы для пользователей старшего поколения по обучению работе на компьютере и в интернете в 2018 г. закончили 85 976 человек.

Обучение ведется на курсах, которые организуют филиалы «Ростелекома», региональные управления социальной защиты, региональные отделения Союза пенсионеров России, библиотеки, школы компьютерной грамотности и другие государственные и общественные организации.

В Кемеровской области представители ПФР участвуют в обучении как преподаватели. Ежегодные курсы «Азбуки Интернета» в Кемерове приняли уже не один десяток слушателей и очень популярны среди представителей старшего поколения. Некоторые из них записываются на занятия второй раз, приводят своих знакомых. В Новокузнецке специалисты ПФР преподают компьютерную грамотность, используя «Азбуку Интернета», в рамках проекта «Высшая народная школа». Слушатели вышли на второй этап обучения. Им теперь предстоит узнать об особенностях установки на компьютер различных программ.

Цель совместного проекта ПАО «Ростелеком» и ПФР - облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повышение качества жизни. «Азбука Интернета» - это не только учебник, но и одноименный сайт http://азбукаинтернета.рф. Стать участником программы может любой человек, у которого есть компьютер и доступ в интернет. Все учебные материалы  разделены на базовый и расширенный курсы для более глубокого изучения темы. Здесь же представлены методические материалы и презентации для организации уроков по программе «Азбука интернета». Все материалы программы доступны для скачивания и постоянно обновляются и дополняются.

Общество
kuzbassnews.ru
06/03/2019
Общество
Новости Кузбасса

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