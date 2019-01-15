Тысячи человек и более сотни организаций получили помощь в ходе новогоднего благотворительного марафона РУСАЛа

ОК РУСАЛ сообщает о завершении VIII благотворительного новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!», в рамках которого 6070 человек и 107 организаций получили адресную помощь. Марафон проходил в течение полутора месяцев в 19 городах России. Более 1100 корпоративных и городских волонтеров организовали 365 благотворительных акций в пользу многодетных и малообеспеченных семей, детей из детских домов, приютов, а также для инвалидов и одиноких пожилых людей и оказали поддержку различным социальным учреждениям и благотворительным фондам. В рамках марафона добровольческие команды строили снежные городки и ледовые горки на территориях подшефных учреждений, организовывали новогодние утренники, оказывали необходимую бытовую помощь – делали мелкий ремонт, генеральную уборку помещений, чистили дворы от снега, а также проводили для подопечных мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров и елочных игрушек, и т.д. За выполнение каждого доброго дела добровольцы получали баллы. Командам, набравшим наибольшее количество очков, были вручены денежные сертификаты на общую сумму 2 млн рублей. Все средства будут направлены на помощь нуждающимся людям и организациям. Наиболее масштабными событиями марафона стали общегородские благотворительные праздники, ярмарки и спектакли, во время которых все желающие могли сделать пожертвования в пользу тяжелобольных детей. Одновременно с этим на предприятиях компании РУСАЛ проходили сборы средств для помощи малообеспеченным семьям и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Итоговая сумма пожертвований составила более 1, 5 млн рублей.