У бывшего замгубернатора Кузбасса по строительству прошли обыски

Кузбасс: 12-летнюю девочку сбил водитель ВАЗа в Прокопьевске Как предварительно установлено в ходе проводимой по данному факту проверки, ДТП произошло накануне...

Под Ленинск-Кузнецким горел комбайн В среду, 02 августа 2017 года, в 13:32 поступило сообщение о пожаре в комбайне в поселке...

Многодетные семьи в Мысках получили от властей 20 овец В Мысках 10 многодетных семей получили овец в рамках областной программы социальной поддержки...