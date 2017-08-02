У бывшего замгубернатора Кузбасса по строительству прошли обыски

У бывшего заместителя губернатора Кемеровской области по строительству Евгения Бухмана полицейские провели обыски.
Как сообщает Интерфакс, обыски связаны с проверкой информации, полученной от руководства одной из стройкомпаний, что при участии чиновника изымались квартиры в новостройках под предлогом передачи их гражданам в рамках реализации соцпрограмм региона.
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