У двух кемеровчан выявили коронавирус

Два человека в Кемерово госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом нового типа. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Сейчас кемеровчане получают все необходимое лечение.
В Новокузнецке один человек находится в больнице с подозрением на коронавирус. Его диагноз уточняется.
14/03/2020
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Активисты потребовали прекратить убивать климат. На такую акцию решились активисты молодежного...
|
Рекомендация "ввести для обучающихся общеобразовательных учреждений и организаций...
|
Госавтоинспекция Саратова анонсировала очередной профилактический рейд «Нетрезвый водитель».
|
В Междуреченске произошло частичное проседание кровли многоквартирного дома. Местные жители...