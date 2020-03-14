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У двух кемеровчан выявили коронавирус

Два человека в Кемерово госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом нового типа. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Сейчас кемеровчане получают все необходимое лечение.

В Новокузнецке один человек находится в больнице с подозрением на коронавирус. Его диагноз уточняется.

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kuzbassnews.ru
14/03/2020
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