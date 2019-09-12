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У иностранных граждан и лиц без гражданства должен быть СНИЛС

Отделение ОПФР по Кемеровской области напоминает о том, что все иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в России, должны быть зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) и иметь страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Зарегистрироваться в системе ОПС может сам иностранный гражданин или с помощью своего работодателя, для чего необходимо представить в Пенсионный фонд или МФЦ документ, удостоверяющий личность, и анкету (размещена на сайте ПФР).

Все работодатели, у которых трудятся иностранные граждане и лица без гражданства, обязаны зарегистрировать их в российской системе ОПС.

Регистрации подлежат следующие категории иностранных граждан и лиц без гражданства:

1)    иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации (данный статус подтверждается видом на жительство);

2)    иностранные граждане и лица без гражданства, которые временно проживают на территории Российской Федерации (статус подтверждается разрешением на временное проживание);

3)    иностранные граждане и лица без гражданства, которые временно пребывают на территории Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»);

Иностранные граждане или лица без гражданства из числа высококвалифицированных специалистов, временно пребывающие на территории Российской Федерации, могут быть зарегистрированы в системе ОПС без последующего учета пенсионных прав. Это означает, что начисление и уплата страховых взносов на ОПС за названных лиц страхователями не производится. Сведения индивидуального (персонифицированного) учета на данную категорию граждан также не подлежат представлению.

Таким образом, работодатели в случае найма иностранных граждан должны отслеживать их миграционный статус для соблюдения норм российского пенсионного и трудового законодательств. Также работодатель несет ответственность за неуплату страховых взносов за иностранных работников на тех же основаниях, как и за российских сотрудников.

 

Общество
kuzbassnews.ru
12/09/2019
Общество
Новости Кузбасса

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