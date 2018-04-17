У кемеровчанина украли среднеазиатскую овчарку

В Новокузнецке на хлебозаводе произошёл пожар, погиб один человек Ночью 16 апреля в Новокузнецке на хлебозаводе на Транспортной произошёл пожар. Сигнал о возгорании...

В Кемерове ограничат скорость движения на двух участках дорог В Кемерове изменится скоростной режим на двух участках дорог. По ним автомобилисты будут ездить со...

3 мая патриарх Кирилл встретится с родными жертв трагедии в Кемерово Отмечается, что это будет сороковой день после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Он проведет встречу с...