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У кемеровчанина украли среднеазиатскую овчарку

27 марта в Кемерово неизвестный увел от магазина среднеазиатскую овчарку.

Владелец привязал пса возле магазина на рынке «Сотка» и ушел за покупками. Вернувшись, мужчина обнаружил, что собаки нет.

Он обратился в полицию: собака имеет родословную, и стоит около 30 000 рублей.

Изучив записи с камер наружного наблюдения, полицейские установили, что бело-рыжего кобеля увел неизвестный мужчина.

Приметы подозреваемого: рост около 170 сантиметров; был одет: черные штаны, темная куртка с капюшоном, черная шапка, черные туфли.

Приметы пропавшего животного: кобель возрастом около 6 месяцев, бело-рыжий окрас, отзывается на кличку Тайсон.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения пропавшей собаки либо личности подозреваемого, просят позвонить по телефонам: 8-(3842)-68-07-41, 8-(3842)-31-84-00, 8-923-505-3503 либо на телефон «02».

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kuzbassnews.ru
17/04/2018
Общество
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