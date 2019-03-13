В Новакузнецке у маршрута №58 изменилось расписание движения

С 11 марта ТРЦ «Планета» стал еще доступнее. Доехать до торгового центра можно на городском автобусе №58, который теперь будет ходить по новому расписанию.

Маршрут автобуса проходит по улице Кирова, проспекту Кузнецкстроевский, улице Ноградской и через кольцо Рембыттехники доезжает до «Планеты». Автобус курсирует с интервалом 15 минут по будням с 07:00 до 22:15 и по выходным с 08:00 до 22:00. На маршруте действуют тарифы и льготы городского транспорта.

Утверждение нового расписания маршрута стало очередным шагом по улучшению транспортной доступности ТРЦ «Планета». В торговый центр можно добраться на общественном транспорте или бесплатными шаттлом, курсирующим по маршруту ТРЦ «Планета» - «Веры Соломиной» ежедневно с 10:00 до 22:00 каждые 30 минут. Для автовладельцев предусмотрен комфортный подземный и наземный паркинг на 3000 мест.