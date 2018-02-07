У Пенсионного фонда появился семейный калькулятор

На сайте Пенсионного фонда появилась новая опция – семейный калькулятор. Он помогает узнать, имеет ли конкретная семья право на получение ежемесячной выплаты за второго ребенка из средств материнского капитала. Для расчета достаточно указать состав семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей.

Калькулятор сам рассчитывает доход на члена семьи за 12 предшествующих календарных месяцев и сравнивает ее с 1,5-кратной величиной прожиточного минимума трудоспособного гражданина, например, в Кемеровской области за прошлый год. После подсчетов программа выводит на экран ответ: положена ли семье ежемесячная выплата из средств материнского капитала или нет. Отрицательный ответ обязательно сопровождается справкой, объясняющей причину отказа.

Для справки:

При расчёте дохода семьи, полученного за год в денежной форме, не забудьте учесть:

1. Заработную плату, премии:

2. Пенсии, пособия, оплату больничных листов, стипендии, алименты;

3. Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;

4. Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением в период исполнения государственных и общественных обязанностей;

5. Денежные компенсации и довольствие сотрудникам государственной службы

Не учитываются: суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от депозитов в банках, от сдачи в аренду жилья и иного имущества.