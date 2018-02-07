У Пенсионного фонда появился семейный калькулятор

На сайте Пенсионного фонда появилась новая опция – семейный калькулятор. Он помогает узнать, имеет ли конкретная семья право на получение ежемесячной выплаты за второго ребенка из средств материнского капитала. Для расчета достаточно указать состав семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей.
Калькулятор сам рассчитывает доход на члена семьи за 12 предшествующих календарных месяцев и сравнивает ее с 1,5-кратной величиной прожиточного минимума трудоспособного гражданина, например, в Кемеровской области за прошлый год. После подсчетов программа выводит на экран ответ: положена ли семье ежемесячная выплата из средств материнского капитала или нет. Отрицательный ответ обязательно сопровождается справкой, объясняющей причину отказа.
Для справки:
При расчёте дохода семьи, полученного за год в денежной форме, не забудьте учесть:
1. Заработную плату, премии:
2. Пенсии, пособия, оплату больничных листов, стипендии, алименты;
3. Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;
4. Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением в период исполнения государственных и общественных обязанностей;
5. Денежные компенсации и довольствие сотрудникам государственной службы
Не учитываются: суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от депозитов в банках, от сдачи в аренду жилья и иного имущества.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Житель Кемерово сдал свой дорогой сотовый телефон в ломбард и заявил о краже сотрудниками полиции.
|
В городе Кемерово осудили трех местных жителей. Об этом сообщили местные средства массовой...
|
В Юрге судебные приставы наложили арест на стоматологическое кресло одной из местных клиник.
|
Во вторник, 6 февраля вечером, частный микроавтобус марки Toyota горел на авторассе в кузбасском...