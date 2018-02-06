У распространителя наркотиков в Кемерово изъяли партию героиновых "конфет"

Loading...
В Кемерово сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию, что 35-летний наркоман организовал в городе сбыт героина бесконтактным способом.
Наркоторговца задержали с поличным, изъяв у него несколько героиновых доз, расфасованных в обертки из-под конфет.
Также полицейские выяснили, что у него был 33-летний подельник, который оборудовал тайники с героиновыми конфетами. Полицейские задержали и его. При личном досмотре у мужчины также изъяли свертки с героином.
Общая масса изъятого у задержанных наркотического средства составила около 10 граммов, что является крупным размером.
06/02/2018
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Жертвой преступления стал местный житель, продававший кур. Он выставил на сайте соответствующее...
|
Попробовав еду, беловчанин разозлился и сказал жене, что она невкусно готовит.
|
По версии следствия, организация скрыла более 16 миллионов рублей.
|
В городе Кемерове сотрудниками транспортной полиции был доставлен в состоянии наркотического...