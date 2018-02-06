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У распространителя наркотиков в Кемерово изъяли партию героиновых "конфет"

В Кемерово сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию, что 35-летний наркоман организовал в городе сбыт героина бесконтактным способом.

Наркоторговца задержали с поличным, изъяв у него несколько героиновых доз, расфасованных в обертки из-под конфет.

Также полицейские выяснили, что у него был 33-летний подельник, который оборудовал тайники с героиновыми конфетами. Полицейские задержали и его. При личном досмотре у мужчины также изъяли свертки с героином.

Общая масса изъятого у задержанных наркотического средства составила около 10 граммов, что является крупным размером.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/02/2018
Происшествия
Кемерово
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Новости Кузбасса

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