У распространителя наркотиков в Кемерово изъяли партию героиновых "конфет"

В Кемерово сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию, что 35-летний наркоман организовал в городе сбыт героина бесконтактным способом.

Наркоторговца задержали с поличным, изъяв у него несколько героиновых доз, расфасованных в обертки из-под конфет.

Также полицейские выяснили, что у него был 33-летний подельник, который оборудовал тайники с героиновыми конфетами. Полицейские задержали и его. При личном досмотре у мужчины также изъяли свертки с героином.

Общая масса изъятого у задержанных наркотического средства составила около 10 граммов, что является крупным размером.