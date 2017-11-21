У «Южного Кузбасса» лучшая корпоративная газета

Корпоративная газета угольной компании «Южный Кузбасс» признана лучшим изданием предприятий горнорудной промышленности в рамках крупной промышленной выставки «Металл-Экспо».
Выставка проходила с 14 по 17 ноября в Москве на ВДНХ. В ее работе приняли участие 550 металлургических, машиностроительных компаний из 32 стран мира.
Несколько десятков корпоративных изданий приняли участие в конкурсе «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ – 2017». Корпоративная газета «Знамя шахтера в новом тысячелетии» компании «Южный Кузбасс» признана победителем в номинации «Лучшее издание предприятий горнорудной промышленности».
21/11/2017
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