У «Южного Кузбасса» лучшая корпоративная газета

Корпоративная газета угольной компании «Южный Кузбасс» признана лучшим изданием предприятий горнорудной промышленности в рамках крупной промышленной выставки «Металл-Экспо».

Выставка проходила с 14 по 17 ноября в Москве на ВДНХ. В ее работе приняли участие 550 металлургических, машиностроительных компаний из 32 стран мира.

Несколько десятков корпоративных изданий приняли участие в конкурсе «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ – 2017». Корпоративная газета «Знамя шахтера в новом тысячелетии» компании «Южный Кузбасс» признана победителем в номинации «Лучшее издание предприятий горнорудной промышленности».