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У жителя Яшкино не получилось заработать на продаже в ломбарде дисплея от электросчетчика

В поселке Яшкино Кемеровской области специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» обнаружили дисплей от прибора учета в местном ломбарде. Предприимчивому жителю, который хотел продать имущество энергокомпании за 50 рублей, теперь грозит административный штраф –  минимум 3 тысячи рублей.

Энергетики сразу же подали заявление в полицию, пульт им вернули. Как выяснилось, в ломбард его сдал местный житель, якобы не подозревая о том, что это собственность энергокомпании. Все же, как известно, незнание не освобождает от ответственности. Штраф составит минимум 3 тысячи рублей.

К слову, стоимость дисплея превышает 4 тысячи рублей. Потребителям в рамках установки системы учета электроэнергии выдается совершенно бесплатно.  Он дает возможность следить за своим электропотреблением.

Энергетики предупреждают, что оборудование в составе системы учета – это собственность энергокомпании. Потребители несут ответственность за использование удаленных дисплеев по назначению и обеспечивают их сохранность. Замена дисплея при утере не предусмотрена. В случае выхода прибора учета из строя или пропажи оборудования сетевая компания всегда обращается в правоохранительные органы для определения виновных и привлечения их к ответственности.

Происшествия
Яшкино
kuzbassnews.ru
02/06/2022
Происшествия
Яшкино

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