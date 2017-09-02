Уборочная-2017

В Тяжинском районе продолжается уборка урожая.

Из 25,5 тысяч гектаров зерновых культур хлеборобы убрали более 7 тысяч га (30 %). По темпам работ в области Тяжинский район находится в «золотой середине». Один из лучших показателей в СПК «Пичугинский», в хозяйстве уже убрано 40 % зерновых.

Средняя урожайность зерновых культур по району – 20 центнеров с гектара. В отдельных хозяйствах на экспериментальных участках урожайность озимой пшеницы составила от 41 до 56 центнеров с га. В колхозе «Боровской» озимая тритикале дала урожайность в 27 центнеров с гектара. В этом году парк сельскохозяйственной техники района пополнили 2 высокопроизводительных зерноуборочных комбайна «Акрос».

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Валентина Владимировна Закроева отметила, что нынешняя уборочная страда проходит в сложных погодных условиях: «Полевые работы затрудняют дожди. Так, только за один день 25 августа в районе выпало 50 миллиметров осадков, что составляет 80 % месячной нормы. Это затормозило уборку на двое суток. Тем не менее, параллельно продолжаем заготовку кормов для животноводства. Сена заготовлено 70 % от потребности, сенажа – 80 %».