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Уборочная кампания в Крапивинском районе подходит к своему завершению

Аграрии уже обмолотили 78% зерновых и зернобобовых культур, собрали 65807 тонн зерна. Урожайность зерновых в текущем году выше прошлогодней – 22,7 центнера с гектара.

Труженики села ежедневно показывают высокие результаты, убирая хлеб почти без отдыха. Абсолютно вся необходимая сельхозтехника задействована на уборочных работах.

Аграрии отмечают: при благоприятной погоде уборку могут завершить за пять-семь дней.
Параллельно с уборкой урожая крапивинские аграрии занимаются подготовкой почвы к весенним полевым работам, в частности, поднятием зяби, и подготовкой семян к посеву 2018 года.
Напомним, в этом году посевная площадь в Крапивинском районе составляет 37271 гектаров.

Общество
Крапивинский
kuzbassnews.ru
29/09/2017
Общество
Крапивинский
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