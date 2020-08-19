Уборочная кампания в Мариинском районе идет полным ходом

Все хозяйства вышли в поле. Идет уборка пшеницы, ячменя, овса, гороха и озимой пшеницы. Уже убрано 20 % площадей при урожайности 22,6 центнера с гектара.
Мариинский фермер Владимир Михайлович Марков приобрел пять комбайнов. Новые сельхозмашины не только позволят повысить скорость уборки, но и урожайность за счет минимизации потерь зерна. После уборки культур Владимир Михайлович сразу обрабатывает поле. Для этого он приобрел два современных трактора с навесным оборудованием.
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