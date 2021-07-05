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Учащиеся и преподаватели школы № 15 в рамках экологической акции сдали 1926 пластиковых крышек

Образовательное учреждение участвует в акции «Твори добро» по сбору ТБО уже третий год. Сбор пластиковых крышек не прекращается и в дни летних каникул. На этот раз отличились ученики 2 «В» и 4 «А» классов – на счету юных экологов 795 и 521 крышка соответственно. В «личном зачёте» победила выпускница 11 «А» класса Полина Малышенко, девушка собрала 256 элементов. Кроме того, участвуя в «Днях защиты от экологической опасности», учащиеся сдали 162 батарейки.

Школа № 15 по итогам прошлого года стала городским лидером по сбору пластиковых крышек в рамках эколого-благотворительной акции «Твори добро», собрав более 86 тысяч крышек.

Специализированные контейнеры для сбора пластиковых крышек установлены во всех общеобразовательных школах областного центра. Весь материал региональный оператор передаёт на завод по переработке вторсырья, а вырученные средства направляются на благотворительные нужды.

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kuzbassnews.ru
05/07/2021
Общество
Экология
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Кемерово

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