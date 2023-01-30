Учащиеся Тяжинской ДШИ № 31 стали лауреатами XIV Международного фестиваля-конкурса «Южная звезда»

Лауреаты I степени: солисты отделения народного пения Татьяна Морозова, Дарья Супонева, Кира Глушкова (класс преподавателя Ольги Владимировны Стифоровой), фортепианный дуэт Д. Крещенко и Борис Петрович Сумин.

Лауреаты II степени: Алиса Вильховецкая (преподаватель Татьяна Владимировна Астраханцева), детский фольклорный ансамбль «Молодцы» (преподаватель Ольга Владимировна Стифорова).

Лауреаты III степени: Тимофей Науменко (преподаватель О. В. Стифорова), Александр Юрченко, Алёна Номаль (преподаватель Т. В. Астраханцева).