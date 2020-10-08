Учащиеся Тяжинской ДШИ № 31 стали победителями Всероссийского конкурса чтецов «Живое слово о войне»

Пермяк предстанет перед судом за размещение фото генерала Власова Как сообщает СКР, господин Шестаков разместил на сайте «Банк памяти» изображение сотрудничавшего с...

Кемеровчанин пожаловался на организацию дорожного движения на ФПК В связи со строительством жилого дома между строениями № 15к4 и № 17 по просп. Молодежному...

В Новокузнецке установят новое ограничение скорости на Бызовском шоссе В Новокузнецке работы в рамках реконструкции Бызовского шоссе, начавшиеся в сентябре 2019 года,...