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Учащиеся Тяжинской ДШИ № 31 стали победителями Всероссийского конкурса чтецов «Живое слово о войне»

Конкурс, посвященный 75-летию Великой Победы, был организован Всероссийским центром гражданских и молодежных инициатив «Идея» и проводился в дистанционном режиме.
Отправленные на конкурс творческие работы ученика 4 класса отделения театрального искусства детской школы искусств № 31 Богдана Барсукова (Сергей Викулов «Парад Победы») и ученицы 2 класса отделения Софьи Сироты (Андрей Дементьев «Баллада о матери») были высоко оценены жюри. За яркое исполнительское мастерство ребятам вручены дипломы победителей I степени.
Педагог отделения театрального искусства Алексей Васильевич Суханов, готовивший учеников к участию в конкурсе, награжден Благодарственным письмом оргкомитета.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/10/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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