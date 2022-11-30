Участие сотрудников Россельхознадзора в научно-практической конференции в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции «Маркетплейсы без контрафакта»

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу прослушали материалы научно-практической конференции в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции «Маркетплейсы без контрафакта: миф или реальность» организованного в гибридном формате на площадке ТАСС (Москва).

Спикерами конференции были доведены факты о контрафакте в отдельных торговых группах реализуемых гражданам РФ через систему маркетплейсов которая доходит до 99,6 % фальсификата.

Представители региональных маркетплейсов рассказали о принимаемых мерах по снижению и исключению контрафакта, показали положительную динамику в снижении объема контрафакта.

Представитель системы «Честный знак» довел до участников, что если товар подлежит маркировке, на каждую единицу товара производитель или импортер должен прикрепить марку с уникальным кодом или напечатать код на этикетке товара. Код позволяет отследить, кто и когда его произвел или ввез в страну и на каком этапе реализации он сейчас находится.

Ставить марку на товар обязан производитель или импортер при ввозе товара в Россию. Товар без маркировки считается контрафактным. Дальше каждый участник системы торговли должен считывать марку специальным сканером, который отправляет данные о нем в систему, потребитель продукции считывает код посредством смартфона с установленной программой «Честный знак».

Сотрудниками Россельхознадзора были изучены новые методы контроля животноводческой продукции, которые стали успешно применятся в практической работе.