Участие в областном совещании о начале весеннего сева яровых зерновых

В конце апреля 2022 года специалист Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу принял участие в совещании, проводимом правительством КуZбасса, перед началом весенних полевых работ.

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства КуZбасса по агропромышленному комплексу Д.П. Ильин, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса А.В. Ариткулов, главы муниципальных округов и районов, представители филиала Россельхозцентра и Кемеровского ЦГМС.

На совещании затронуты вопросы по увеличению посевных площадей, как зерновых, так и овощных культур, подготовке семян и почвы к посеву, работам по сохранению влаги и внесению минеральных удобрений.

Представитель Управления Россельхознадзора проинформировал участников о возможности экспорта в КНР зерна пшеницы и ячменя, при условии проведения работ по обследованию семян, посевов и мест хранения зерна с целью подготовки документации для последующей реализации полученной зерновой продукции на экспорт в КНР.

Обращено внимание на сроки проведения обследований семян (перед посевом), посевов и мест хранения зерна, а также сроки подачи документов для регистрации предприятий в реестр производителей, хранителей и экспортеров зерна в КНР