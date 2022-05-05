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Участие в областном совещании о начале весеннего сева яровых зерновых

В конце апреля 2022 года специалист Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу принял участие в совещании, проводимом правительством КуZбасса, перед началом весенних полевых работ.

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства КуZбасса по агропромышленному комплексу Д.П. Ильин, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса А.В. Ариткулов, главы муниципальных округов и районов, представители филиала Россельхозцентра и Кемеровского ЦГМС.

На совещании затронуты вопросы по увеличению посевных площадей, как зерновых, так и овощных культур, подготовке семян и почвы к посеву, работам по сохранению влаги  и внесению минеральных удобрений.

Представитель Управления Россельхознадзора проинформировал участников о возможности экспорта в КНР зерна пшеницы и ячменя, при условии проведения работ по обследованию семян, посевов и мест хранения зерна с целью подготовки документации для последующей реализации полученной зерновой продукции на экспорт в КНР.

Обращено внимание на сроки проведения обследований семян (перед посевом), посевов и мест хранения зерна, а также сроки подачи документов для регистрации предприятий в реестр производителей, хранителей и экспортеров зерна в КНР

Общество
kuzbassnews.ru
05/05/2022
Общество
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