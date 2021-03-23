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Участникам программы софинансирования пенсий можно оформлять налоговый вычет

В Кузбассе 288,5 тысяч человек участвуют в программе государственного софинансирования пенсии. В 2020 году они направили на свои счета в общей сложности более 35 млн. рублей и сейчас могут обратиться за получением социального налогового вычета.

Для этого участнику программы необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства и представить налоговую декларацию, справку по форме 2-НДФЛ и документы, подтверждающие уплату (квитанции об уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию через банк, а в случае удержания сумм из заработной платы – справка из бухгалтерии).

Задекларировать свои доходы и получить вычет можно в течение 3 лет. То есть в текущем году налоговый вычет можно получить сразу за три года – 2018, 2019 и 2020 годы, если участник программы не получал налоговый вычет за предыдущие годы. Заполнить в этом случае нужно три декларации.

Напомним, что в соответствии с законодательством участники программы имеют право на налоговый вычет на сумму уплаченных ими дополнительных страховых взносов в размере фактических расходов на накопительную часть страховой пенсии. Данный вычет включается в состав социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (13 %). Например, если гражданин в 2020 году перечислил из собственных средств от 2 000 до 12 000 рублей на страховые взносы, то он сможет вернуть от 260 до 1 560 рублей.

Для справки:

Программа государственного софинансирования пенсий работает с 2009 г. Право на получение государственной поддержки имеют граждане, подавшие заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию  не позднее 31 декабря 2014 года, и начавшие уплату дополнительных страховых взносов до 31 января 2015 года. Государство ежегодно обеспечивает софинансирование дополнительных взносов граждан на будущую пенсию в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год.

Программа государственного софинансирования пенсий осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты дополнительных страховых взносов. При этом закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату, так и возобновить в удобный для него момент. По истечении 10 лет пополнение накопительного счета можно продолжить, но уже без участия государства.

Подробную информацию о программе можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Гражданам».

Общество
kuzbassnews.ru
23/03/2021
Общество
Новости Кузбасса

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