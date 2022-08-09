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Участникам ВЭД, заинтересованных в экспорте зерна овса, гречихи, льна и подсолнечника в Китай необходима регистрация в системе «CIFER»

Управления Россельхознадзора Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу напоминает, что в связи с вступлением в силу с 1 января 2022 года Приказа Главного таможенного управления Китайской Народной Республики № 248, утверждающего «Положение КНР об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов» компетентное ведомство Китая будет вести списки зарегистрированных компаний-производителей.

В соответствии с данными, представленными на официальном портале Главного таможенного управления Китайской Народной Республики www.ciferquery.singlewindow.cn (далее – Портал ГТУ КНР), предприятиям-производителям, а также хранителям, заинтересованным в экспорте зерна овса и  гречихи, семян льна и подсолнечника, необходимо самостоятельно зарегистрироваться и подать заявку на аттестацию на Портале ГТУ КНР.

Руководство пользователя для самостоятельной регистрации на Портале ГТУ КНР размещена на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз.Вывоз.Транзит» («Руководство CIFER для предприятий»).

Порядок действий описан в руководстве пользователя для системы «Одно Окно» https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/ehksport-import/china/files/cifer_plant_.pdf

Важно знать, что список необходимых документов открывается при подаче заявки и находится во вкладке «Attachment Information». Необходимо приложить документы с пометкой «YES» - это обязательные документы, без них отправить заявку будет невозможно. Остальные документы являются необязательными и прикладываются по желанию.

При возникновении технических вопросов рекомендуем обращаться в Управление фитосанитарного надзора при экспортно-импортных операциях и международного сотрудничества Россельхознадзора по адресу электронной почты fito@fsvps.gov.ru.

Для получения консультаций предприятиям Кузбасса заинтересованных в экспорте зерна по вопросам фитосанитарных требований стран и необходимости регистрации в информационных системах необходимо обращаться к специалистам отдела фитосанитарного  надзора  и  семенного  контроля:  г.  Кемерово,  ул. Муромцева, д. 2 Б, E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru, телефоны  в г. Кемерово  (3842)36-15- 80.  

 

Общество
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09/08/2022
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