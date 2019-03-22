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Участники акции «Кузбасс в порядке» рыхлили снег и собирали оттаявший мусор

22 марта на уборку улиц вышли 64,7 тыс. кузбассовцев.

В том числе работники бюджетной сферы, представители торговли и промышленных предприятий, коммунальщики, студенты, школьники, общественники и неравнодушные жители области.

В акции были задействованы 664 единиц техники.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
22/03/2019
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