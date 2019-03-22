Участники акции «Кузбасс в порядке» рыхлили снег и собирали оттаявший мусор

22 марта на уборку улиц вышли 64,7 тыс. кузбассовцев.
В том числе работники бюджетной сферы, представители торговли и промышленных предприятий, коммунальщики, студенты, школьники, общественники и неравнодушные жители области.
В акции были задействованы 664 единиц техники.
Фото: пресс-служба АКО
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Известный музыкант Борис Гребенщиков организовал стихийный концерт в торгово-развлекательном...
|
Глава Новокузнецка отстранил от должности своего заместителя по вопросам ГО и ЧС Андрея Федорчука....
|
Кемеровчане поддержали мэра и стали называть в комментариях адреса магазинов и офисных зданий,...
|
Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года...