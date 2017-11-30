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Участники Фестиваля Роботов от «Ростелекома» в Кузбассе защитили проекты по робототехнике

Областная  научно-практическая конференция-конкурс «Инновации. Наука. Творчество» собрала 22 школьников из восьми городов Кемеровской области. Будущих сотрудников для ИТ-отрасли поддержал «Ростелеком»: находясь на острие технологического прогресса, компания заинтересована в компетентном кадровом резерве.

Многие из выступающих на конференции и их «болельщики» принимали участие в фееричном шоу «Фестиваль Роботов», которое «Ростелеком» подарил жителям и гостям столицы Кузбасса в конце октября. Это повлияло на выбор темы докладов – больше половины работ были представлены в секции «Современная Робототехника».

Возраст докладчиков варьировался от 10 до 17 лет. Степень увлеченности и глубина знаний излагаемого материала приятно удивили присутствующих. Названия работ были не совсем привычны на слух даже взрослым собравшимся: например, доклад десятилетнего новокузнечанина Павла Княжева назывался «Применение микропроцессорного контроллера ARDUINO в детском техническом творчестве».

Открывая конференцию, начальник городского центра телекоммуникаций Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Скрипка отметил: «Работы, которые ребята защищают сегодня, могут стать основой величайших открытий завтрашнего дня. Я рад приветствовать тех, кто уже сегодня создает цифровую экономику и сказать им, что «Ростелеком» выступает надежным партнером на этом пути».

Всего было представлено 17 научных разработок, среди которых: «Программирование роботов на платформе MindstormsEV3 home для участия в городских соревнованиях», «Рука-манипулятор для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата», «Секреты робототехники в сфере  повышения безопасности дорожного движения», «Разработка модели преобразователя электромагнитного поля земли», «Экзоскелет «Рука» - и это далеко не полный перечень.

Все юные ученые из Анжеро-Судженска, Белово, Березовского, Новокузнецка, Кемерово, Ленинск-Кузнецкого, Промышленной и Осинников получили памятные подарки от «Ростелекома».

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
30/11/2017
Общество
Кемерово
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