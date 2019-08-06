Комментарии

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает участникам программы софинансирования пенсии, что принимает заявления на выплату пенсионных накоплений. Подать их можно как в территориальных органах Пенсионного фонда по месту жительства, так и через личный кабинет на сайте ПФР.

Получить средства пенсионных накоплений могут предпенсионеры (пенсионный возраст, дающий право на их получение, остается в прежних границах – на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), граждане, которые уже являются пенсионерами, а также выходящие на пенсию в текущем году. Необходимо помнить, что в зависимости от размера пенсии и суммы сформированных пенсионных накоплений выплата может быть единовременной или срочной, в виде ежемесячной прибавки к пенсии в течение 10 лет.

Пенсионерам со стажем нужно помнить такой момент: кто получал накопления в 2015 году и позже, а затем продолжил вносить взносы по софинансированию, заявления на новые выплаты можно писать только через пять лет. То есть пенсионеры, в 2016 г. получившие средства пенсионных накоплений от государства, в следующий раз смогут обратиться за выплатой в 2021 году, если накопления были получены в 2017 г. – следующий срок обращения за выплатами приходится на 2022 г. и т.д.

Также обращаем внимание жителей региона, которые впервые уплатили дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию в рамках Программы государственного софинансирования пенсии в 2010 году, что 2019 год – это последний год участия в Программе, и у них есть последняя возможность уплатить страховые взносы в текущем году на условиях софинансирования. Последний раз государство удвоит их в 2020 году. При этом можно продолжать каждый год добровольно перечислять страховые взносы на индивидуальный лицевой счет в ПФР и формировать средства пенсионных накоплений.