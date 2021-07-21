Участники творческих конкурсов Росгвардии из Кузбасса отправились в «Сибирскую сказку»

Дети сотрудников и военнослужащих Росгвардии отправились в детский оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка», расположенный на юге Кузбасса. Среди обладателей бесплатных путевок – участники детских творческих конкурсов и фестивалей, организованных при содействии войск национальной гвардии России.

Юных гостей «Сибирской сказки» ожидает обширная тематическая программа «Зазеркалье», которая продлится до конца июля. Организаторы детского отдыха подготовили различные творческие конкурсы, квесты и спортивные состязания. Ребята смогут не только хорошо отдохнуть, но и пообщаться с молодыми талантами со всего Кузбасса.