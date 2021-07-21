Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Участники творческих конкурсов Росгвардии из Кузбасса отправились в «Сибирскую сказку»

  Дети сотрудников и военнослужащих Росгвардии отправились в детский оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка», расположенный на юге Кузбасса. Среди обладателей бесплатных путевок – участники детских творческих конкурсов и фестивалей, организованных при содействии войск национальной гвардии России.

    Юных гостей «Сибирской сказки» ожидает обширная тематическая программа «Зазеркалье», которая продлится до конца июля. Организаторы детского отдыха подготовили различные творческие конкурсы, квесты и спортивные состязания. Ребята смогут не только хорошо отдохнуть, но и пообщаться с молодыми талантами со всего Кузбасса.

    В течение года Росгвардия регулярно проводит различные фестивали и конкурсы, в которых могут принять участие дети росгвардейцев, а также личный состав войск правопорядка и представители СМИ. Узнать подробнее об участии в проектах Росгвардии можно на официальном сайте rosguard.gov.ru в разделе Военно-патриотические акции и конкурсы.

Культура
kuzbassnews.ru
21/07/2021
Культура

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новая инфекционная больница в Новокузнецке готовится к открытию
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что новая инфекционная больница готовится к открытию. По...
Ещё 198 случаев COVID-19 выявили за сутки в Кузбассе, пятеро скончались
В Кузбассе за последние сутки, 20 июля, выявили ещё 198 случаев коронавирусной инфекции. Пятеро...
Обвиняемый в вымогательстве кузбасский бизнесмен Щукин умер, находясь под домашним арестом
Известный бизнесмен Александр Щукин, вместе с бывшими чиновниками и правоохранителями обвиняемый по...
Мэр Новокузнецка показал ход ремонта Арены кузнецких металлургов
Глава Новокузнецка рассказал о проведённых работах в реконструируемом дворце спорта. По словам...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus