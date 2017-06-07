Участники учений в Киселевске благоустроят свыше 70 км дорог в частном секторе

Комплексные учения продлятся до 20-х чисел июня и помогут не только отработать механизм взаимодействия всех сил и средств Киселевска, но и привести в порядок 102 улицы частного сектора. Отсыпка и грейдирование проводятся по предварительным заявкам жителей и садоводческих обществ.
Ежедневно в тренировке задействуется свыше 30 единиц техники промышленных и коммунальных предприятий, около 100 человек. В целом к учениям присоединились 50 организаций.
Участники масштабной тренировки снесут пустующие бараки, проведут значительный объем работ по обрезке деревьев и кустарников во всех районах города, ликвидируют несанкционированные свалки, благоустроят территорию загородных лагерей.
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