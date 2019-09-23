Участники Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» собрали 1,3 тонны мусора

Мероприятие прошло 21 сентября, в формате экоквеста «Чистые игры». На берегу реки Томи в Кировском районе собрались сотрудники отдела водных ресурсов по Кемеровской области, областного департамента лесного комплекса и областного центра медпрофилактики, представители Кемеровского техникума индустрии питании и сферы услуг, студенты КемГУ и представители общественности, волонтеры и экоактивисты. Всего — более 100 человек.
В течение 1,5 часов команды собирали мусор, сортируя его в разные пакеты: стекло, пластик, металл, картон. В итоге было собрано 222 мешка разного вторичного сырья: 129 – пластика, 22 – металла, 52 – стеклобоя и 7 автопокрышек разного диаметра. Общий вес мусора составил 1,3 тонны отходов.
Фото: пресс-служба АКО
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