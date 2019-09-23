Участники Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» собрали 1,3 тонны мусора

Беловчане пожаловались на доступность заброшенного жилья Жители кузбасского города выразили опасения по поводу того, что территории заброшенных зданий...

Придорожное кафе сгорело в Кузбассе В Новокузнецком районе вечером в воскресенье произошло ЧП. Здесь в поселке Куртуково, сгорело...

Кемерово атаковали полчища божьих коровок Специалисты прокомментировали нашествие божьих коровок на Кемерово. Ученые считают, что ничего...