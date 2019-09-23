Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Участники Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» собрали 1,3 тонны мусора

Мероприятие прошло 21 сентября, в формате экоквеста «Чистые игры». На берегу реки Томи в Кировском районе собрались сотрудники отдела водных ресурсов по Кемеровской области, областного департамента лесного комплекса и областного центра медпрофилактики, представители Кемеровского техникума индустрии питании и сферы услуг, студенты КемГУ и представители общественности, волонтеры и экоактивисты. Всего — более 100 человек.

В течение 1,5 часов команды собирали мусор, сортируя его в разные пакеты: стекло, пластик, металл, картон. В итоге было собрано 222 мешка разного вторичного сырья: 129 – пластика, 22 – металла, 52 – стеклобоя и 7 автопокрышек разного диаметра. Общий вес мусора составил 1,3 тонны отходов.

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Экология
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/09/2019
Экология
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Беловчане пожаловались на доступность заброшенного жилья
Жители кузбасского города выразили опасения по поводу того, что территории заброшенных зданий...
Придорожное кафе сгорело в Кузбассе
В Новокузнецком районе вечером в воскресенье произошло ЧП. Здесь в поселке Куртуково, сгорело...
Кемерово атаковали полчища божьих коровок
Специалисты прокомментировали нашествие божьих коровок на Кемерово. Ученые считают, что ничего...
Кузбасские парашютисты победили в престижном соревновании в США
Команда парашютистов из Кузбасса «8-way Tanay» одержала победу в открытом чемпионате США по...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus