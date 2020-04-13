Участнику ВОВ и ветерану кузбасской энергетики Николаю Бойцову – 100 лет!

Сегодня, 13 апреля, новокузнечанин Николай Михайлович Бойцов отмечает свой столетний юбилей. Совет ветеранов и весь коллектив Кузбасского филиала Россети Сибирь поздравляют его со знаменательной датой.

Николай Бойцов прожил непростую жизнь. Прошёл страшную войну. Трудился на благо кузбасской энергетики, не жалея себя. Вырастил четырёх замечательных детей. И ничуть не постарел душой: молодой огонь в глазах и огромное желание жить активно.

Когда началась война, 20-летний Николай уже работал на КМК формовщиком. Рвался на фронт, хотел стать лётчиком и бить фашистов с неба. Он даже поступил в Сталинский аэроклуб. Но мечта так и осталась мечтой: в лётное училище парня не взяли. Только упрямый Бойцов не сдался. Сам приехал на станцию, где формировались поезда, и купил билет до Владивостока. Там парня из Сталинска записали в морские пехотинцы, погрузили на катер и доставили на остров Русский.

Николай Бойцов служил на одном из самых уникальных фортификационных сооружений в мире – башенной батарее № 981. Её ещё называли Ворошиловская батареей, а в народе – Змеем Горынычем. Стволы мощных батарейных орудий защищали весь залив, надёжно прикрывали Владивосток. Во многом именно благодаря этому японский флот не рискнул приблизиться к берегам южной части Дальнего Востока. После Победы морской пехотинец Бойцов и его товарищи продолжали защищать Родину и были «списаны» на материк только в конце 1940-х годов.

А в 1950 году определилась мирная судьба 30-летнего Николая Бойцова – он устроился электромонтёром-воздушником в Южные электрические сети. Чтобы во всех домах немаленького Новокузнецкого района всегда был свет, он обходил пешком линии электропередачи. «Фамилия у меня «говорящая», - рассказывает ветеран. – Всегда привык добиваться своей цели, «биться» за мечту. Мечтал быть лётчиком, но не получилось. А вот когда стал электромонтером, понял – мечта сбылась. До неба рукой подать, особенно когда меняешь траверсы на 40-метровой опоре».

Кроме ремонта электрических сетей, когда, по словам ветерана, он с утра до вечера лазил, как кошка, по столбам на 40-метровую высоту, Николай Бойцов ещё и строил эти сети собственными руками. Николай Михайлович Бойцов на совесть и честно отдал любимой профессии 30 лет жизни, получив за это время 67 поощрений.

«Я полжизни проработал линейщиком, - вспоминает Николай Михайлович. – Каждый день приходилось «наматывать» пешком от 20 до 30 километров. Транспорта не было, а лошадь на РЭСе только одна. Хорошо, если выдадут повозку. Помню, вместе с пайкой всегда носил в газете полбуханки хлеба, чтобы подкормить лошадку. А привычка много ходить пешком осталась до сих пор. Мечтаю сейчас поехать на дачу в Костенково. Там мой день начинается с разминки, обливания холодной водой и прогулки – километра три-четыре по главной дороге. А еще дачное хозяйство и рыбалка!»