Учебный центр «Южного Кузбасса» обучил 10 тысяч человек в 2019 году

Учебный центр компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в 2019 году обучил по различным образовательным программам более 10 тыс. человек по 193 профессиям, востребованным на предприятиях топливно-энергетического комплекса.

В том числе центр подготовил проходчиков и горнорабочих очистного забоя, машинистов экскаваторов разных марок и аппаратчиков углеобогащения, слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования и т.д.

Очень востребованы образовательные программы учебного центра по повышению квалификации и разряда. Кроме того, обязательное обучение по охране труда, промышленной безопасности, правилам безопасности и пожарно-техническому минимуму в 2019 году прошли почти 9 тыс. человек.

Учебные аудитории центра оснащены макетами горных машин, тренажером для наработки навыков первой помощи пострадавшим. У будущих «белазистов» есть возможность заниматься на динамическом тренажере вождения карьерных самосвалов. Для учащихся предусмотрены специализированная библиотека и компьютерный класс, оснащенный системой «Олимпокс» для проверки знаний требований охраны труда и прохождения аттестации по промышленной безопасности.

«Также центр проводит курсы по повышению экологической грамотности для специалистов «Южного Кузбасса»: лекции читают экологи компании и представители надзорных органов. Учебный центр развивает дистанционное обучение по охране труда, которое ежегодно проходят руководители и специалисты предприятий Группы «Мечел», – говорит директор по персоналу ПАО «Южный Кузбасс» Ольга Пасконных.