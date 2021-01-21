Учебный центр «Южного Кузбасса» обучил 10 тысяч человек в 2020 году

Учебный центр ПАО «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в 2020 году обучил по различным образовательным программам около 10 тысяч человек.

Это подразделение угольной компании готовит рабочих и специалистов по 202 профессиям, востребованным как в «Южном Кузбассе», так и на других предприятиях топливно-энергетического комплекса.

В течение года внесены изменения в 30 образовательных программ центра, в том числе в соответствии с новыми профессиональными стандартами «проходчик» и «горнорабочий подземный». В декабре Министерством труда и социальной защиты РФ также утверждены требования к квалификации работников по профессии «машинист подземных установок». Эти профстандарты подготовила рабочая группа, которую возглавляет директор учебного центра «Южного Кузбасса» Равиль Абуталипов.

В 2020 году специалисты этого подразделения компании разработали программы обучения по профессиям «тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса» и «контролер продукции обогащения». Это связано с приобретением «Южным Кузбассом» техники и введением новых рабочих мест.

Учебный центр «Южного Кузбасса» проводит и обязательное обучение по охране труда, промышленной безопасности, правилам безопасности и пожарно-техническому минимуму. В прошлом году 7 таких программ привели в соответствие новым правилам. А аттестация инженерно-технических работников в области промышленной безопасности теперь проводится в новой системе – на Едином портале тестирования Ростехнадзора.

«Учебный центр оснащен динамическим тренажером вождения карьерных самосвалов, макетами горных машин, специальным оборудованием для наработки навыков первой помощи пострадавшим. Все это помогает обучающимся получить нужные в профессиональной деятельности знания и навыки», – отмечает директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Ермалюк.