Учебный центр «Южного Кузбасса» обучил за год 11 тысяч работников

За 12 месяцев в учебном центре угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») прошли обучение и переобучение 11 тысяч работников предприятия и сторонних организаций.

Учебный центр «Южного Кузбасса» предлагает 90 программ обучения в очной, очно-заочной и дистанционной форме по 217 востребованным профессиям.

В 2022 году около тысячи работников компании и сторонних организаций получили дополнительное обучение по востребованным профессиям. Наибольшей популярностью пользовались подготовка, переподготовка и повышение квалификации по специальностям: горнорабочий очистного забоя, горнорабочий подземный, аппаратчик углеобогащения, машинист буровой установки, машинист установок обогащения и брикетирования, машинист экскаватора, проходчик, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования.

10 тысяч специалистов прошли обязательное обучение по охране труда и промышленной безопасности, электро-, пожарной, экологической, энергетической и тепловой безопасности.

За 12 месяцев учебный центр «Южного Кузбасса» ввел 23 новых учебных плана, актуализировал 34 обучающие программы. Изменения связаны с обновлением оборудования в подразделениях компании, а также с появлением в законодательстве новых требований. К примеру, с 1 сентября в связи со вступлением в силу нового постановления правительства по новым правилам проходят обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда.

«Учебный центр «Южного Кузбасса» обеспечен высококвалифицированным педагогическим составом и отличной методической базой: здесь есть макеты горных машин, полигон для практических занятий по работам на высоте, тренажеры для оказания первой помощи, компьютерный класс, библиотека и другое. В учебном центре у работников компании есть возможность бесплатно повысить квалификацию, переобучиться на другую профессию. У сторонних – получить новую профессию и компенсировать стоимость обучения при условии трудоустройства в подразделения компании», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"