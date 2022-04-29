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Ученик класса Росгвардии стал призером международного конкурса детского творчества

Ученик одного из профильных школьных классов Росгвардии и участник движения «Гвардейская смена» в Кузбассе Андрей Богатырев со своим рисунком завоевал приз зрительских симпатий на V Международном конкурсе-фестивале детского творчества «Мои герои большой войны».

Церемония награждения победителей состоялась в Москве в Музее Победы на Поклонной горе, куда юнгвардеец отправился вместе со своей мамой. Рисунки участников оценивали народные артисты, художники и общественные деятели. Всего в конкурсе поучаствовали более 7 000 детей со всей России.

Подарком за победу от межрегионального детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» для Андрея стало посещение центра специальной подготовки в Балашихе. Юнгвардеец познакомился с Героем России Сергеем Лысюком и экс-командиром отряда «Витязь» полковником запаса Николаем Соловьевым. Сергей Иванович поделился с юнгвардейцем историей крапового берета, провел экскурсию по центру, расспросил о жизни кузбасских кадет и планах на будущее.

 

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kuzbassnews.ru
29/04/2022
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