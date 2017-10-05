Учения в Тяжине

В рамках учений по гражданской обороне в поселке Тяжинский прошел смотр техники.
Всероссийская тренировка по гражданской обороне приурочена ко Дню гражданской обороны и традиционно проводится в первую октябрьскую неделю. 4 октября системе гражданской обороны России исполнилось 85 лет.
На автодроме Тяжинского агропромышленного техникума в полную готовность были приведены 10 аварийно-спасательных бригад и 14 единиц техники. В учениях были задействованы спасатели, полицейские, медики, энергетики, работники управления социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального района, жилищно-коммунального хозяйства, автотранспортного предприятия и Тяжинского сельпо.
Главный специалист ГО и ЧС администрации района Александр Николаевич Клещик озвучил вводные. Первый заместитель главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков принял рапорты о действиях служб в конкретной чрезвычайной ситуации.
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