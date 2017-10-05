Учения в Тяжине

Кузбассовец заставил мать выпрыгнуть в окно, а бабушку бил по голове молотком Мотивом преступления стали деньги. Явившись домой ночью, наркоман стал бить спящую мать шумовкой.

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Житель Новокузнецка избивал 12-летнего сына за общение с бабушкой Тридцатитрехлетний житель города Новокузнецка (Кемеровская область) отправится под суд за...