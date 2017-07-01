Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Учения в Тяжинском районе

В Кубитетском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошли пожарно-тактические учения.
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области совместно с МЧС России провел плановую тренировку для отработки у сотрудников и проживающих навыков оперативных действий при пожаре. В мероприятии участвовали директора государственных и муниципальных учреждений соцзащиты, их заместители по пожарной безопасности, специалисты по комплексной безопасности.
По легенде учений, возгорание произошло в жилой комнате на втором этаже. За пять минут сотрудники эвакуировали всех 52 проживающих, в том числе 7 колясочников. Были задействованы пандус и все выходы, включая три запасных. Проживающих собрали на специально отведённых площадках на территории учреждения, откуда на автобусах вывезли в школу.
Пожарный расчёт, прибывший по сигналу, отметил слаженность действий персонала дома-интерната. Такие учения традиционно проходят во всех учреждениях социальной защиты населения Кузбасса в течение года, причем показательные занятия с приглашением директоров и специалистов организуются ежеквартально.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/07/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемеровской области задержана группа шумных воров
В ночь на пятницу, 30 июня, экипажем Росгвардии в Междуреченске были задержаны четверо молодых...
В Кузбассе подросток напал на школьника из зависти
В Кузбассе перед судом предстанет 14-летний житель Яшкинского района, ограбивший человека с...
За неделю клещи покусали более 2 500 кузбассовцев
За последнюю неделю с жалобами на присасывание клещей в больницы обратились 2 538 кузбассовцев.
Вице-губернатора Кемеровской области отстранили за мордобой
Глава региона Аман Тулеев, ознакомившись с ситуацией, отстранил подчинённого и потребовал...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus