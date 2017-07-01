Учения в Тяжинском районе

В Кубитетском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошли пожарно-тактические учения.

Департамент социальной защиты населения Кемеровской области совместно с МЧС России провел плановую тренировку для отработки у сотрудников и проживающих навыков оперативных действий при пожаре. В мероприятии участвовали директора государственных и муниципальных учреждений соцзащиты, их заместители по пожарной безопасности, специалисты по комплексной безопасности.

По легенде учений, возгорание произошло в жилой комнате на втором этаже. За пять минут сотрудники эвакуировали всех 52 проживающих, в том числе 7 колясочников. Были задействованы пандус и все выходы, включая три запасных. Проживающих собрали на специально отведённых площадках на территории учреждения, откуда на автобусах вывезли в школу.

Пожарный расчёт, прибывший по сигналу, отметил слаженность действий персонала дома-интерната. Такие учения традиционно проходят во всех учреждениях социальной защиты населения Кузбасса в течение года, причем показательные занятия с приглашением директоров и специалистов организуются ежеквартально.