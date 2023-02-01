Ученый СибГИУ первым в мире разработал буровзрывную технологию ведения горных работ в условиях Луны и Марса и получил патент

Исследования Виктора Корнеева, доцента кафедры открытых горных работ и электромеханики, посвященные решению задач по добыче полезных ископаемых, созданию научных баз и проведению горных выработок на Луне и Марсе получили официальное признание. На днях ученому пришел патент на изобретение.

Разработанная технология была предложена впервые в мире и не имеет ближайших аналогов, что закрепляет за нашей страной приоритет в этой области исследований перед другими странами. Для выработок на планетах ученый предложил использовать взрывные шашки оригинальной конструкции. Выбор тротила для лунной поверхности обусловлен его малой чувствительностью к ударному воздействию. Однако, у тротила есть недостаток - малая температура плавления, порядка 80С. Поэтому, для исключения случайностей Корнеев предложил создать вокруг тротиловой шашки оболочку. Для большей надежности разработанной технологии он указал оптимальное время воздействия.Кстати, молодой ученый имеет собственный телескоп и в свободное время наблюдает «жизнь планет».

Не только среди них ученый СибГИУ Виктор Корнеев, кандидат технических наук, искал новации. Но и на земле изобретал улучшения: разработал новый резец для бурения горных пород. Его на деле испытали бурильщики, новый оказался лучше серийных аналогов: бурил быстрее и работал дольше. Основной особенностью является геометрия лезвий. За счет этого резец хорошо забуривается в горную породу и меньше затупляется в процессе бурения.

Для образца ученый выточил резец вручную. Его испытали в шахте. Результат порадовал: резец работал лучше, чем его серийный аналог.

Виктор Корнеев: «Оптимальную форму лезвия мы стали искать еще несколько лет назад. Совместно с наставником – ученым СибГИУ Леонидом Дворниковым - стартовали с идеи сделать резец определенной формы, который будет бурить всем периметром лезвия». (Дворников Леонид Трофимович - доктор технических наук, профессор, Заслуженный профессор Кузбасса, действительный член Международной Академии наук Высшей школы, почетный работник высшего профессионального образования РФ, кавалер ордена Дружбы народов, лауреат премии Кузбасса работал в СибГИУ профессором кафедры механики и машиностроения).

Фото: СибГИУ