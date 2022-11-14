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Удаленный багажный терминал первым в России заработал в СТК «Шерегеш»

В «Шерегеше» начал работать первый в России выносной терминал аэропорта им. Бориса Волынова.

Теперь гости Горной Шории могут сдавать горнолыжное оборудование и другой багаж в аэропорту вылета, а получать его уже непосредственно на курорте. Эта услуга работает и на обратном пути. Пока она доступна пассажирам авиакомпании Nordwind — базового перевозчика аэропорта Новокузнецка им. Б.В. Волынова.

В скором времени к программе присоединятся и остальные авиаперевозчики. А пока их пассажиры могут оформить услугу при прилете в кассе аэропорта в Новокузнецке и на вылете — в удаленном багажном терминале. 

 

 

Фото: Шерегеш.су

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14/11/2022
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