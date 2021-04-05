УФАС напоминает: если управляющая компания не справляется с обязанностями – обращайтесь в ГЖИ

За последнее время в адрес Кемеровского УФАС России стали часто поступать жалобы жителей многоквартирных домов на ненадлежащее оказание услуг управляющими компаниями. Речь в обращениях граждан идет о некачественном ремонте или его отсутствии, неубранных подъездах и территориях, о неверно начисленной коммунальной плате. Однако такие действия управляющих компаний не являются основанием для рассмотрения дела в антимонопольном органе.

Почему не УФАС

Часть 1 статьи 10 Закона о конкуренции (Федеральный закон от 26.07.2006 «О защите конкуренции») звучит так: «запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей».

Поскольку указанные в обращениях действия управляющих компаний не ущемляют интересы бизнеса, предпринимателей, не относятся к сфере конкурентных отношений, а касаются вопросов оказания услуг соответствующего качества, а еще точнее надлежащей деятельности управляющей компании, то оценка данных действий выходит за пределы компетенции антимонопольного органа.

Что делать гражданам?

Отношения, связанные с государственным жилищным надзором, регулирует Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ). В статье 20 этого кодекса предусмотрен жилищный надзор и контроль со стороны уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. В Кемеровской области – Кузбассе таким исполнительным органом стала Государственная жилищная инспекция (ГЖИ, положение о которой утверждено Постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 10.04.2020 № 227)

Инспекция контролирует соблюдение обязательных требований к управлению многоквартирными домами; к установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения; к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах; к определению размера и внесению платы за коммунальные услуги; к выполнению ремонта и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и т.д.

Для справки:

Государственная жилищная инспекция Кузбасса, адрес: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, д. 60, т. 36-33-46, e-mail: gosgil@gosgil42.ru, руководитель: Гайденко Ирина Викторовна.