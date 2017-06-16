УФАС оштрафовало АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

15 июня Кемеровское УФАС России оштрафовало АО «СШЭМК» на 100 тысяч рублей за нарушение части 1 статьи 9.21 КоАП РФ.
Поводом для возбуждения дела стало заявление смежной сетевой компании ПАО «МРСК Сибири». Обе эти организации заключали договор на передачу электроэнергии. Антимонопольный орган признал, что общество виновно в нарушении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии. Энергомеханическая компания затягивала подписание договора и не направила в адрес ПАО «МРСК Сибири» протокол разногласий в срок до 22 декабря 2016 г.
16/06/2017
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