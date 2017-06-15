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УФАС оштрафовало Дом культуры «Полысаевец» за нарушения на торгах

14 июня заместитель руководителя Кемеровского УФАС России признала МАУК «Дом культуры «Полысаевец» виновным в совершении административного правонарушения. Учреждение привлечено к административной ответственности в виде  штрафа 5 тысяч рублей.

Административное дело антимонопольный орган возбудил по результатам рассмотрения жалобы ООО «А Строй», которое оспаривало закупку Дома культуры «Полысаевец». Специалисты управления установили, что заказчик незаконно объединил в один предмет закупки капитальный ремонт здания и поставку с монтажом звукового оборудования.

Комиссия поддержала доводы заявителя о том, что эти работы и товары  технологически не связаны между собой, относятся к разным товарным рынкам и требуют разных документов разрешительного характера. Кроме того, в документации отсутствовал проект на выполнение работ по капитальному ремонту здания. Такая закупка ограничивала потенциальное количество участников.

Управление признало жалобу общества обоснованной, а заказчика МАУК «Дом культуры «Полысаевец» нарушившим ч. 1 ст. 3, п. 3 ч. 9 , п.1 ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В отношении учреждения возбудили административное дело для привлечения к ответственности.

Общество
Полысаево
kuzbassnews.ru
15/06/2017
Общество
Полысаево
Новости Кузбасса

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